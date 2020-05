Il Secolo XIX sulla Serie A: "Da gara secca a gironcino: tutte le ipotesi playout"

"Da gara secca a gironcino: tutte le ipotesi playout". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 42, all'eventuale modalità di completamento della Serie A. Previsti dalla FIGC - si legge - nel caso non si riesca a concludere il campionato. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non ci sta: "Non hanno senso".