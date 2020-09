Il Secolo XIX sulla situazione in casa Sampdoria: "Contagiato Keita"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio nella parte centrale della prima pagina alla Sampdoria con il titolo seguente: "Contagiato Keita". Doccia fredda - si legge all'interno a pagina 35 - per i blucerchiati, ma la società precisa: "Non ha avuto contatti con i compagni". Intanto se Ramirez andrà al Torino per sostituirlo il club pensa a Silva o Bentaleb.