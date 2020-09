L'Eco di Bergamo, Atalanta: "Gasp: 'Una punta'. Karsdorp in fascia"

"Gasp: 'Una punta'. Karsdorp in fascia". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo dedica questa mattina nel taglio alto della prima pagina all'Atalanta. L'allenatore dei nerazzurri vuole un attaccante in più. Per sostituire Castagne, approdato al Leicester, in arrivo il difensore olandese dalla Roma, quest'anno in forza al Feyenoord.