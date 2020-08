L'Eco di Bergamo, Atalanta: "La carta Champions per convincere il russo Miranchuk"

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina all'Atalanta con il titolo seguente: "La carta Champions per convincere il russo Miranchuk". Il giocatore della Lokomotiv Mosca piace anche al Milan, ma i nerazzurri sono in vantaggio in quanto prospettano al giocatore la possibilità di giocare la Champions League.