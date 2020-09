L'Eco di Bergamo, Atalanta: "Piccini: 'Qui si può vincere un titolo'. Papu no agli arabi"

vedi letture

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Atalanta nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Piccini: 'Qui si può vincere un titolo'. Papu no agli arabi". L'ex Valencia si presenta: "Sono molto orgoglioso e felice di poter rappresentare l’Atalanta. Grato per la fiducia dopo un anno difficile. Sono pronto". Gomez declina le offerte e vuole proseguire in nerazzurro.