L'Eco di Bergamo: "Atalanta sbarcata in Portogallo. Le mosse anti-PSG"

vedi letture

"Atalanta sbarcata in Portogallo. Le mosse anti-PSG". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della prima pagina ai nerazzurri. Da ieri la squadra di Gasperini è a Lisbona dove affronterà i francesi nei quarti di finale di Champions League. Ecco tutti i modi per attaccarli e metterli in difficoltà.