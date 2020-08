L'Eco di Bergamo, Atalanta: "Sogno Romero. Gosens-Nazionale. Ritiro senza novità"

"Sogno Romero. Gosens in Nazionale. In ritiro senza novità". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo dedica questa mattina nel taglio basso della prima pagina all'Atalanta. Il difensore della Juventus quest'anno al Genoa sarebbe l'ideale per Gasperini. L'esterno sinistro per il momento con la Germania. Poche sorprese al ritrovo.