L'Eco di Bergamo, Atalanta: "Toloi: 'Al lavoro per grande annata'. Arriva Lammers"

vedi letture

"Toloi: 'Al lavoro per grande annata'. Arriva Lammers". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo dedica all'Atalanta nel taglio basso della prima pagina stamattina. Il difensore di Gasperini: "Il risultato della scorsa stagione da stimolo per la prossima". Intanto è fatta per l'attaccante centrale del PSV Eindhoven: è in arrivo in Italia.