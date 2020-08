L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta accolta dai tifosi in festa: 'E' tra le grandi'"

"L'Atalanta accolta dai tifosi in festa: 'E' tra le grandi'". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo dedica ai nerazzurri questa mattina nella parte centrale della prima pagina. Erano in 200 ieri ad accogliere la squadra al rientro da Lisbona. Per sottolineare il legame tra squadra e città il presidente si è espresso così: "Tutto quello che facciamo è per la nostra gente".