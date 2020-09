L'Eco di Bergamo: "Marocchi: 'L'Atalanta stupirà ancora'. Giorni caldi sul mercato"

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Atalanta nel taglio basso della prima pagina con l'intervista a Giancarlo Marocchi di Sky: "I nerazzurri stupiranno ancora". Poi il quotidiano titola anche così: "Mercato: giorni caldi". I bergamaschi non vengono più considerati un'outsider. Scelti Junior Firpo o Giannoulis per rinforzare il reparto arretrato.