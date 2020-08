L'Eco di Bergamo, Orsi: "L'Atalanta deve restare in alto. Tra le prime 4"

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina a Nando Orsi: "L'Atalanta deve restare in alto. Tra le prime 4". Parla l'ex portiere, oggi commentatore di Sky, che spiega come i nerazzurri debbano continuare a provare a giocare ancora la Champions League per stupire come hanno fatto quest'anno con grandi prestazioni di squadra.