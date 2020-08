L'Eco di Bergamo, parla Ousmane Dabo: "Sfida aperta tra Atalanta e PSG"

"Sfida aperta tra Atalanta e PSG". Queste le parole di Ousmane Dabo che L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina riporta nel taglio basso della prima pagina. L'ex nerazzurro spiega come sulla carta non si possa fare un pronostico. Intanto i francesi - si legge - sono nei guai per gli infortuni e rischiano di perdere pure Verratti in vista dell'ottavo di Champions.