L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "Battere il Brescia per il 2° posto"

"Battere il Brescia per il 2° posto"

"Battere il Brescia per il 2° posto". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo dedica all'Atalanta nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. Stasera alle 21:45 si gioca il derby al Gewiss Stadium: esiste una differenza enorme nei valori tecnici, ma - si legge - i bergamaschi dovranno comunque fare attenzione per non incappare in passi falsi.