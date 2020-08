L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "Il Papu miglior centrocampista del campionato"

"Il Papu miglior centrocampista del campionato". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica all'Atalanta nel taglio basso della prima pagina. Gomez è il stato il più forte secondo la Lega Serie A nel suo ruolo quest'anno. Apprensione per le condizioni di Gollini in vista della sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain.