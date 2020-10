L'Eco di Bergamo sull'Atalanta in Champions League: "Debutto in Danimarca"

vedi letture

"Debutto in Danimarca". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica all'Atalanta nel taglio alto della prima pagina. Ecco il calendario della fase a gironi: esordio sul campo del Midtjylland il 21 ottobre, poi - si legge - Ajax e Liverpool a Bergamo. Non proibitiva dunque la partita inaugurale del loro torneo per i nerazzurri.