L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "Non mollate!"

"Non mollate!". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica nella parte centrale della prima pagina all'Atalanta. Stasera la sfida al Paris Saint-Germain delle stelle. Sarà la partita della verità per conoscere quello che è il reale ruolo, la reale forza dei bergamaschi. Gasperini: "Siamo un po' come la Nazionale".