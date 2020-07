L'Unione Sarda sui rossoblù: "Cragno e il palo salvano il Cagliari"

L'Unione Sarda in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoblù nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Cragno e il palo salvano il Cagliari". Il Lecce in lotta per la salvezza sfiora la vittoria alla Sardegna Arena. Nainggolan infortunato. La squadra di Zenga - si legge - rimane ancora una volta a secco di gol: contro i salentini degli ex finisce 0-0 grazie anche alle parate del portiere toscano.