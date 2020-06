L'Unione Sarda sul Cagliari: "A Ferrara per ricominciare con Joao Pedro"

vedi letture

L'Unione Sarda in edicola questa mattina dedica uno spazio in prima pagina nella parte centrale al Cagliari con il titolo seguente: "A Ferrara per ricominciare con Joao Pedro". La squadra rossoblù - si legge - scenderà in campo alle 19:30 contro la SPAL. Zenga in silenzio alla vigilia cerca la prima vittoria sulla sua nuova panchina.