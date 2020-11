La Gazzetta dello Sport: "Il Milan stecca e Ibra lascia il campo imprecando per la sconfitta"

vedi letture

"Il Milan stecca e Ibrahimovic lascia il campo imprecando per la sconfitta". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica ai rossoneri. Stecca il maestro e stecca l'orchestra. C'è qualcosa che non va o il Milan paga una crisi fisiologica dopo 24 risultati utili consecutivi? Il campanello d'allarme c'era già stato a Udine e a San Siro Ibrahimovic è rimasto isolato con pochi palloni giocati. La sua uscita arrabbiato nero come spesso accadeva in passato è l'immagine che meglio fotografa la giornata sbagliata.