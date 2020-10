La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina: "Assalto a Sarri o Spalletti per giugno"

vedi letture

"Assalto a Sarri o Spalletti per giugno". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica alla Fiorentina al suo interno nell'edizione di oggi. Commisso non ama licenziare i suoi dipendenti e ieri ha ribadito la sua fiducia a Iachini, ma si aspetta di più e vuole una squadra diversa da quella vista nelle ultime due uscite. Nella testa del club viola, per giugno, ci sono due nomi per cambiare rotta: Maurizio Sarri, favorito, e Luciano Spalletti. Due toscani e due tifosi dichiarati della Fiorentina.