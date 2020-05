La Nazione (ed. Empoli), Corsi attacca Spadafora: "Mi sembra che odi il calcio"

"Mi sembra che il ministro odi il calcio". Queste le parole di Fabrizio Corsi riportate da La Nazione (ed. Empoli) al suo interno. Durissimo attacco a Spadafora del presidente degli azzurri: "Forse dimentica che il movimento finanzia tutto lo sport. Sono deluso per quello che sta succedendo in Italia - ha detto a Itasportpress - e in prima battuta mi riferisco al governo Conte e al Ministro dello Sport, Spadafora. Bisogna tornare a giocare anche a luglio o afosto e sono in prefetta sintonia con Gravina e Balata".