La Nazione, Castrovilli studia da numero 10: "Io, Rachele e l'azzurro"

"Io, Rachele e l'azzurro". Queste le parole di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, che La Nazione riporta nel taglio alto della prima pagina della sezione sportiva di stamane. Il classe '97 non ha dubbi: "Le lunghe giornate chiuso in casa? Un modo per conoscere meglio la mia fidanzata, Rachele, tra web, cucina e - si legge - Nazionale. Mancini mi ha fatto esordire, ora dipende da me".