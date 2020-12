La Nazione dopo il pari della Fiorentina: "Viola morti e risorti al 98': li salva Milenkovic"

La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno alla Fiorentina con il titolo seguente: "Morta e risorta al 98': la salva Milenkovic". Un buon secondo tempo nel quale viene annullato un gol a Bonaventura non basta a vincere contro il Genoa dell'ex Pjaca che all'89' aveva portato avanti i rossoblù e spedito i viola all'inferno. Milenkovic all'ultima azione della partita trova il gol del pari che evita il peggio, ma Prandelli dovrà lavorare molto anche per recuperare alcuni giocatori apparsi irriconoscibili come Ribery, Amrabat e Callejon.