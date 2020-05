La Nazione, Fiorentina: "I viola aspettano il nuovo protocollo. Ribery non può allenarsi"

"I viola aspettano il nuovo protocollo. Ribery non può allenarsi". Questo il titolo che La Nazione dedica alla Fiorentina nel taglio alto della prima pagina sportiva di stamane. Il Cts apre agli allenamenti di gruppo dal 18. Grande attenzione all'utilizzo delle palestre e dei luoghi chiusi. Il francese ex Bayern sabato ha avuto l'ok dell'Ufficio d'Igiene per sottoporsi alle visite mediche, ma, mentre gli altri anche ieri sono stati in campo, per lui serve una deroga del protocollo.