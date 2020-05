La Nazione, Fiorentina: "Raiola irrompe nel mercato viola: tutti i nomi caldi"

"Raiola irrompe nel mercato viola. Tutti i nomi caldi". Questo il titolo che La Nazione dedica nel taglio alto della sua prima pagina sportiva alla Fiorentina quest'oggi. Un anno a fa i contatti con Commisso per Balotelli. Ora potrebbe far girare giocatori come Kean o Kluivert. Ibrahimovic sta per chiudere con il Milan. Nomi validi anche Bonaventura, Mattia Vitale del Frosinone e l'attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti.