La Nazione sul mercato della Fiorentina: "A un passo da Torreira"

"A un passo da Torreira". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. L'Arsenal vorrebbe cedere l'ex Sampdoria a titolo definitivo, ma se apre al prestito si può chiudere a breve. Per la difesa invece i viola sono in pressing - si legge - per Izzo e Todibo.