La Nazione sul mercato della Fiorentina: "Bonaventura vede viola"

vedi letture

"Bonaventura vede viola". Questo è il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Ok il contatto con Raiola mentre l'Arsenal libera l'ex Sampdoria per 24 milioni di euro. Pressing sull'Empoli per Ricci. Il Milan vuole Chiesa e preparano l'offerta per tentare Commisso, che vuole non meno di 65 milioni di euro.