La Nazione sul mercato della Fiorentina: "Javi Martinez, c'è l'offerta"

"Javi Martinez, c'è l'offerta". Questo il titolo di apertura nella prima pagina della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Il mercato viola guarda in Bundesliga: lo spagnolo del Bayern Monaco sarebbe l'ideale per portare esperienza in mezzo al campo. Il legame - si legge - è sempre Ribery, così come successo con Mandzukic.