La Nazione sul mercato della Fiorentina: "Mandzukic, assist di FR7"

vedi letture

"Mandzukic, assist di FR7". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Ribery pronto a scommettere sull'innesto in squadra dell'ex juventino. Intanto per Piatek, ora in forza all'Hertha Berlino, c'è la formula giusta: prestito con riscatto obbligatorio.