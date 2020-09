La Nazione sul mercato della Fiorentina: "Pezzella via? Arriva Izzo"

"Pezzella via? Arriva Izzo". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione questa mattina sulla Fiorentina. Settimana decisiva per il mercato: manovre in difesa con i granata a cui piace Igor. La pista Bonifazi sempre calda. L'assenza - si legge - del capitano all'esordio in campionato può essere un segnale: in ogni caso è pronto Izzo a sostituirlo.