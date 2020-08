La Nazione sul presidente della Fiorentina: "Commisso è un ciclone"

vedi letture

"Commisso è un ciclone". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Il patron italo-americano a ruota libera tra stadio, centro sportivo e squadra: "Nessuno tocchi la Fiorentina. Non accetto più ostacoli dalla Soprintendenza. Non ho mai fatto promesse che non potevo mantenere: è la regola della mia vita".