La Nazione sulla Fiorentina: "C'è il Gallo nel mirino"

"C'è il Gallo nel mirino". Questo il titolo di apertura in prima pagina, questa mattina, della sezione sportiva de La Nazione sulla Fiorentina. Polemiche per il gesto di Chiesa: il dito al naso del classe '97 per zittire tutti dopo l'assist con il Verona fa discutere. Impazza il mercato: l'attaccante al centro con United e Newcastle in pressing. Belotti la prima scelta.