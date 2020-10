La Nazione sulla Fiorentina: "Doppio colpo, viola più forti"

"Doppio colpo, viola più forti". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. In attesa di Chiesa, vicinissimi Callejon e Martinez Quarta. L'esterno ex Napoli arriva a costo zero, mentre il River Plate è pronto a liberare il difensore per 10 milioni di euro più bonus. Chiesa-Juventus, avanti tutta.