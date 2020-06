La Nazione sulla Fiorentina e Cutrone: "L'occasione di Patrick"

"L'occasione di Patrick". Questo il titolo di apertura de La Nazione nella prima pagina della sezione sportiva di quest'oggi sulla Fiorentina e Cutrone. L'ex rossonero in campo stasera alle 21:45 contro la Lazio. Test decisivo per far ripartire la stagione. Iachini (in tribuna) non può sbagliare. In attacco - si legge - staffetta tra Vlahovic e Cutrone con il serbo che questa volta partirà dalla panchina.