La Nazione sulla Fiorentina: "Il Milan bussa per Milenkovic"

"Il Milan bussa per Milenkovic". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva stamani de La Nazione sulla Fiorentina. Pioli ha chiesto il difensore serbo che rimane al centro del mercato insieme a Chiesa. Pausa di riflessione viola in attesa di conoscere - si legge - il budget per le operazioni in entrata. Pradè chiederà all'Inter il rinnovo dei prestiti di Biraghi e Dalbert.