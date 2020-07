La Nazione sulla Fiorentina: "Scelto De Rossi come tecnico"

"Scelto De Rossi come tecnico". Questo il titolo di apertura de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Clamorosa indiscrezione di Sky sulla prossima stagione. L'ex capitano della Roma ha smesso di giocare pochi mesi fa nel Boca Juniors, ma stava già per approdare in viola l'anno scorso. Adesso sembra essere il favorito per sedere sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione.