La Nazione sulla Fiorentina: "Stadio e Chiesa, Rocco attacca"

vedi letture

"Stadio e Chiesa, Rocco attacca". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Il presidente parla dagli USA: "Presto a Firenze". Poi avverte il classe '97: "Nessuna offerta scritta. So usare anche la frusta. E può restare...". Infine sul nuovo stadio: "Non sono per le mezze misure, niente restyling".