La Nazione sulla Fiorentina: "Stress test, c'è Amrabat"

"Stress test, c'è Amrabat". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. I viola stasera alle 20:45 a San Siro contro l'Inter. Conte maniaco dell'applicazione tattica (con interpreti super), Iachini punta sulla concretezza. Cercando di smentire i critici. Pezzella non è al meglio e andrà in panchina, Kouame favorito in attacco, Ribery ok.