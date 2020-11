La Nazione sulla Fiorentina: "Una vittoria potrebbe non bastare a Iachini. E Prandelli aspetta"

"Una vittoria potrebbe non bastare a Iachini. E Prandelli aspetta". Questo il titolo che La Nazione dedica alla Fiorentina nell'edizione odierna. In un clima di quiete superficiale i viola si preparano a sfidare il Parma con Iachini che cerca un'evidente inversione di marcia. Tra i suoi possibili successori c'è Prandelli, che potrebbe firmare un contratto fino a giugno con opzione per il prossimo anno e possibile inserimento nei quadri tecnici. Iachini dal canto suo, quando tutti sono proiettati sul Parma, dovrà dimostrare con un netto salto di qualità sul piano del gioco la totale fiducia della squadra. E potrebbe non bastare.