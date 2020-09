La Nazione sulla situazione della Fiorentina: "Rivoluzione in difesa"

vedi letture

"Rivoluzione in difesa". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione questa mattina sulla Fiorentina. Si va su Martinez Quarta: via uno fra Pezzella e Milenkovic? Ritorno di fiamma per il difensore argentino del River. Potrebbero partire i due pilastri del reparto arretrato attuale, ma i viola non fanno sconti e chiedono 20 milioni per il capitano e 35 milioni per il serbo.