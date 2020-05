La Repubblica (ed. Bologna): "Ieri i tamponi ai giocatori, da oggi il rimborso agli abbonati"

vedi letture

La Repubblica (ed. Bologna) in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della prima pagina uno spazio ai rossoblù con questo titolo: "Ieri i tamponi ai giocatori, da oggi il rimborso agli abbonati". Il club ha comunicato attraverso il proprio sito che, come previsto dal decreto Cura Italia, emetterà un voucher a mezzo sistema di biglietteria elettronica. Il Bologna, come su richiesta di alcuni suoi tifosi, utilizzerà eventuali quote non domandate per iniziative di sostegno al territorio che saranno prossimamente comunicate.