La Repubblica (ed. Firenze): "Con la ruspa al Franchi. La protesta dei tifosi"

"Con la ruspa al Franchi. La protesta dei tifosi". Questo il titolo di apertura de La Repubblica (ed. Firenze) in prima pagina questa mattina. In 1.000 - si legge - hanno attraversato la città per contestare i ritardi sul nuovo stadio. Cori, striscioni e anche un po' di ironia. Barone: "Se la legge non cambierà saremo costretti ad andare altrove".