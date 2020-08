La Repubblica: "Delusione Juve, addio Europa. Sarri a un passo dall'esonero"

"Delusione Juve, addio Europa. Sarri a un passo dall'esonero". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina de La Repubblica questa mattina. Bianconeri eliminati dal Lione nonostante una prova superlativa di Cristiano Ronaldo, acquistato per vincere la Champions League, ma che da solo non può bastare. Adesso il tecnico è in bilico per la prossima stagione.