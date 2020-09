La Repubblica: "Nel Genoa contagiati in quattordici. Il campionato è già a rischio"

"Nel Genoa contagiati in quattordici. Il campionato è già a rischio". Questo il titolo che La Repubblica dedica nel taglio basso della prima pagina in edicola questa mattina. Focolaio in casa rossoblù, adesso è a rischio la sfida contro il Torino, ma anche quella della Juventus contro il Napoli: allarme per la Serie A ed il regolare svolgimento del torneo.