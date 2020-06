La Repubblica: "Play-off e retrocessioni, sconfitto il partito della Serie A intoccabile"

vedi letture

"Play-off e retrocessioni, sconfitto il partito della Serie A intoccabile". Questo il titolo che La Repubblica dedica nel taglio basso della prima pagina in edicola questa mattina. La Federcalcio - si legge - ha trattato la massima serie come la Serie C. Gravina batte Cairo: l'algoritmo che la A voleva abolire resta l'ago della bilancia qualora non fosse più possibile giocare.