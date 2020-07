La Stampa: "Belotti segna e illude. Poi l'Inter ribalta i granata"

"Belotti segna e illude. Poi l'Inter ribalta i granata". Questo il titolo scelto da La Stampa nel taglio alto della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina. La squadra di Longo finisce in vantaggio il primo tempo, ma i nerazzurri ribaltano il risultato in tre minuti e poi chiudono in sicurezza con il terzo gol. La squadra di Conte - si legge a pagina 34 - aggancia la Lazio al secondo posto, per i granata cruciale la sfida salvezza giovedì contro il Genoa.