La Stampa: "Buffon in Champions a quasi 43 anni. Ma il record resta di Ballotta"

"Buffon in Champions a quasi 43 anni. Ma il record resta di Ballotta". Questo il titolo che La Stampa dedica alla Juventus al suo interno nell'edizione odierna. Pirlo sceglierà dal primo minuto l'ex compagno per permettergli di vivere una serata in un palcoscenico importante contro una grande squadra come il Barcellona. Per Buffon sarà la 124esima in Champions (132 con i preliminari, come Iniesta), ma il primato assoluto di longevità resta di Marco Ballotta con 43 anni e 252 giorni, mentre Buffon ne compierà 43 il prossimo 28 gennaio.