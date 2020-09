La Stampa, Chiellini: "Voglio l'Europeo e scoprire mister Pirlo"

La Stampa in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 35, uno spazio a Giorgio Chiellini che torna dopo l'infortunio: "Voglio l'Europeo e scoprire mister Pirlo". Ultima partita in Nazionale nel giugno di un anno fa: "Alla Juventus sta per finire un ciclo e avremo ancora più energia per arrivare a conquistare il decimo scudetto di fila".