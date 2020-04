La Stampa: "Chiesa e Tonali: si investe sui campioni del futuro"

La Stampa in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio per i nuovi talenti con il titolo seguente: "Chiesa e Tonali: si investe sui campioni del futuro". Mercato rivoluzionato dal virus: i club puntano sui giovani. Sarà un duello tra Juventus e Inter per il classe '97 viola e per il regista del Brescia.