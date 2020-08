La Stampa: "Conte, furia sull'Inter per avere più potere. Ma così rischia la rottura"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina utilizza questo titolo all'interno, a pagina 33: "Conte, furia sull'Inter per avere più potere. Ma così rischia la rottura". La gioia per il secondo posto - si legge - è stata rovinata dalle dure accuse del tecnico al club. Il peso decisivo di una stagione senza vittorie per chi non sa perdere. Europa ultima chance per un trofeo. Cominciano a rincorrersi le voci su un possibile sostituto: Allegri in pole.